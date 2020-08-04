Video Ekonomide Bugün Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir

Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir

Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir
04.08.2020 | 15:46

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A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Özer, 1126 puanı sarı alan-bekleme alanı olarak nitelendirerek, “Borsa İstanbul’da bankacılık endeksinde dipten gelebilecek bir tepki olursa, endeks oradan bir kuvvet alabilir” dedi.

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