Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Özer, 1126 puanı sarı alan-bekleme alanı olarak nitelendirerek, “Borsa İstanbul’da bankacılık endeksinde dipten gelebilecek bir tepki olursa, endeks oradan bir kuvvet alabilir” dedi.