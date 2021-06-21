Özlem Bayraktar Gökçen: Daha şahin bir süreçteyiz
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Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökçen, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Tapering sürecinin öne çekilmesinin faiz artırımı beklentisini de öne çektiğini ifade eden Gökçen, “Daha şahin bir süreçteyiz” dedi.