Video Ekonomide Bugün Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak

Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak

Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak
28.07.2020 | 13:48

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Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Öztürk, bol likidite, sıfır faiz oranlarıyla bütün endekslerin yukarı doğru gitmeye devam ettiğini ifade ederek, “İkinci çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak” dedi.

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