Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Öztürk, ABD Başkanı Trump’ın ne zaman ne yapacağının belli olmadığının altını çizerek, “ABD-Çin tarafındaki gerilim riski her zaman piyasaların üzerinde etkili olmaya devam edecektir” dedi.