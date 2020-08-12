Video Ekonomide Bugün Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek

Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek

Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek
12.08.2020 | 12:18

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Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Öztürk, ABD Başkanı Trump’ın ne zaman ne yapacağının belli olmadığının altını çizerek, “ABD-Çin tarafındaki gerilim riski her zaman piyasaların üzerinde etkili olmaya devam edecektir” dedi.

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