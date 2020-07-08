Video Ekonomide Bugün Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor

Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor

Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor
08.07.2020 | 15:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Petrol fiyatları 60 doları görür mü? 01:24
Petrol fiyatları 60 doları görür mü? 08.07.2020 | 15:36
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı! 01:31
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı! 08.07.2020 | 15:33
Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor 05:33
Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor 08.07.2020 | 15:18
Borsalara sert satışlar gelir mi? 04:14
Borsalara sert satışlar gelir mi? 08.07.2020 | 15:08
Özcan: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var 02:43
Özcan: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var 08.07.2020 | 14:50
Altın yükselişini sürdürür mü? Bundan sonraki hedefi ne? 03:38
Altın yükselişini sürdürür mü? Bundan sonraki hedefi ne? 08.07.2020 | 14:35
Murat: Piyasalara ABD değil Çin yön verecek 02:24
Murat: Piyasalara ABD değil Çin yön verecek 08.07.2020 | 14:20
Borsada olası düşüşlerde yatırımcı ne yapmalı? 02:57
Borsada olası düşüşlerde yatırımcı ne yapmalı? 08.07.2020 | 14:11
Borsada banka hisseleri ne zaman yükselir? 03:46
Borsada banka hisseleri ne zaman yükselir? 08.07.2020 | 13:45
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi zirvesini geçebilecek mi? 02:37
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi zirvesini geçebilecek mi? 08.07.2020 | 13:37
Güner: Banka hisseleri pusuda bekliyor! 06:12
Güner: Banka hisseleri pusuda bekliyor! 07.07.2020 | 16:57
Göktaş: Hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur 01:36
Göktaş: Hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur 07.07.2020 | 16:52
Aslanoğlu: İhracatta menzili daha uzaklara taşımalıyız 02:48
Aslanoğlu: İhracatta menzili daha uzaklara taşımalıyız 07.07.2020 | 16:48
Borsa İstanbul yeni zirvesine mi gidiyor? 02:07
Borsa İstanbul yeni zirvesine mi gidiyor? 07.07.2020 | 14:54
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor? 01:54
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor? 07.07.2020 | 14:40
Petrol fiyatları yükselecek mi? 01:47
Petrol fiyatları yükselecek mi? 07.07.2020 | 14:32
Altın fiyatları balon mu? Uzman isim A Para'da değerlendirdi 02:33
Altın fiyatları balon mu? Uzman isim A Para'da değerlendirdi 07.07.2020 | 12:01
Berk: Alınan önlemlerle Türkiye ekonomisinde pozitif bir etki oluştu 02:32
Berk: Alınan önlemlerle Türkiye ekonomisinde pozitif bir etki oluştu 07.07.2020 | 12:58
Altın düşecek mi? İşte altının kritikleri! 04:16
Altın düşecek mi? İşte altının kritikleri! 07.07.2020 | 11:49
Erkan: Borsada güçlü trend görünümü artarak sürüyor 03:35
Erkan: Borsada güçlü trend görünümü artarak sürüyor 07.07.2020 | 11:26

Türk halkının en çok kullandığı yatırım aracı altında "Altın fiyatları ne olacak", "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi" gibi sorulara yanıt aranırken Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Öztürk, reel faizin negatif tarafta olmasının altına talebi artırdığını belirterek, "Reel faizlerin negatif tarafta olması altının fırsat maliyeti olmadığını gösterir" dedi. Uzman isim, ABD-Çin arasındaki artan gerilimin, pandeminin getirdiği risklerin ve altın bazlı BYF'lere rekor girişin altındaki yükselişi desteklediğini ifade ederek, "Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA