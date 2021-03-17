Pandemi sonrası Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkacak?

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş A Para'da Borsa İstanbul'da hangi sektörlerin öne çıkabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Global büyüme ile Türkiye piyasasınında desteklenmesinin beklendiğini ifade ederek, "Pandemi ortadan kalktıkça havacılık sektörü iyi olacak" dedi.