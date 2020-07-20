Petrol fiyatları düşecek mi? Petrolde belirleyici unsurlar neler?

Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman, petrol fiyatlarını A Para’da değerlendirdi. Salman, yaz aylarının gelmesiyle petrol fiyatlarının 40 doların üzerine yerleştiğini ifade ederek, “Pandemi riskiyle ekonomilerde yine bir yavaşlama olursa petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketler görebiliriz” dedi.