Petrol fiyatları için yön ne olacak?
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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da petrol fiyatları üzerine açıklamalarda bulundu. Ergezen, dünyada büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğine dikkat çekerek, “Uçuşların başladığı ekonomilerin açıldığı ortamda orta ve uzun vadede düşüş trendinin başlayacağını düşünmüyorum” dedi.