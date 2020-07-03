Video Ekonomide Bugün Petrol fiyatları ne zaman yükselecek?

Petrol fiyatları ne zaman yükselecek?

Petrol fiyatları ne zaman yükselecek?
03.07.2020 | 15:24

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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para’da petrol fiyatlarını değerlendirdi. Son dönemde koronavirüs süreciyle petrolde 35-45 dolar bandındaki harekete vurgu yapan uzman isim, “Petrolde 60 dolar seviyelerine gelmek koronavirüs sürecinde aşının bulunmasına bağlı” dedi.

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