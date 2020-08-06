Petrol fiyatları yükselecek mi?

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy, A Para’da petrol fiyatlarını değerlendirdi. Gürsoy, petrolde arz ve talep dengesi ve koronavirüs etkisiyle yükseliş hareketinin törpülendiğini ifade ederek “Petrolün bir miktar daha yatay ve sıkışık seyrinin devam etmesi muhtemel” dedi.