Video Ekonomide Bugün Petrol fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Şirin Sarı: 81 dolar önemli destek oldu
Petrol fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Şirin Sarı: 81 dolar önemli destek oldu

Petrol fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Şirin Sarı: 81 dolar önemli destek oldu

19.10.2021 | 16:29

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ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para'da petrol fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Doğal gazın fiyatının yükselmesi nedeniyle petrole olan talebin arttığına dikkat çeken Sarı, "Petrolde 81 dolar seviyesi önemli destek olarak kalmaya devam ediyor" diye konuştu.

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