Petrol fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Şirin Sarı: 81 dolar önemli destek oldu

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Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
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Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu 11.10.2021 | 10:17
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3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40
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Tonguç Erbaş: Dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde 10.10.2021 | 12:32
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Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor 10.10.2021 | 12:28
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Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
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Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
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Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
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SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı 28.09.2021 | 14:35
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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Kitle fonlaması düzenlemesi tamamlandı 28.09.2021 | 11:39
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 28.09.2021 | 11:35
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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: 2021'de 38 halka arz ile rekor kırıldı 28.09.2021 | 11:19
ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para'da petrol fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Doğal gazın fiyatının yükselmesi nedeniyle petrole olan talebin arttığına dikkat çeken Sarı, "Petrolde 81 dolar seviyesi önemli destek olarak kalmaya devam ediyor" diye konuştu.