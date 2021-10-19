Petrol fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Şirin Sarı: 81 dolar önemli destek oldu

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para'da petrol fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Doğal gazın fiyatının yükselmesi nedeniyle petrole olan talebin arttığına dikkat çeken Sarı, "Petrolde 81 dolar seviyesi önemli destek olarak kalmaya devam ediyor" diye konuştu.