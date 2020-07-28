Video Ekonomide Bugün Piyasalar FED’e odaklandı! Amerikan Merkez Bankası (FED) faizleri indirecek mi?

Piyasalar FED’e odaklandı! Amerikan Merkez Bankası (FED) faizleri indirecek mi?

Piyasalar FED’e odaklandı! Amerikan Merkez Bankası (FED) faizleri indirecek mi?
28.07.2020 | 11:40

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Piyasalar FED’e odaklandı! Amerikan Merkez Bankası FED faizleri indirecek mi? 01:49
Piyasalar FED’e odaklandı! Amerikan Merkez Bankası (FED) faizleri indirecek mi? 28.07.2020 | 11:40
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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Tuna, FED’den bir faiz indirimi beklemediğini ifade ederek, “FED önceki açıklamaların sinyali hep vermişti. Ben bir sürpriz beklemiyorum” dedi.

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