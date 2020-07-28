Piyasalar FED’e odaklandı! Amerikan Merkez Bankası (FED) faizleri indirecek mi?

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Tuna, FED’den bir faiz indirimi beklemediğini ifade ederek, “FED önceki açıklamaların sinyali hep vermişti. Ben bir sürpriz beklemiyorum” dedi.