Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek? 27.07.2020 | 12:27
02:45
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 27.07.2020 | 12:21
01:01
Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz 27.07.2020 | 11:48
02:34
09:02
02:14
Bağcı: Bilançolarla beraber banka hisseleri hareketlenebilir 24.07.2020 | 16:53
01:48
ABD-Çin gerginliği Borsa İstanbul'a yansır mı? 24.07.2020 | 16:43
03:05
Borsa İstanbul’a satış gelir mi? 24.07.2020 | 16:36
02:10
Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı? 24.07.2020 | 14:13
01:13
03:02
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Peki piyasalara ne mesaj verdi? 24.07.2020 | 11:18
01:42
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 24.07.2020 | 11:09
02:39
Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? 24.07.2020 | 10:41
01:41
Usul: Hisse senedi piyasalarına talep sürecek 23.07.2020 | 17:33
03:38
Paksoy: Swap anlaşmaları beklentisi masada 23.07.2020 | 16:16
01:52
Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli 23.07.2020 | 16:09
02:38
Yılmaz: Kamu bankaları çok büyük bir görev üstlendi 23.07.2020 | 16:07
04:39
Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını açıkladı! 23.07.2020 | 14:18
01:24
ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? 23.07.2020 | 13:46
03:43
Candır: Altın 2021 yılı içerisinde duraksayacak 23.07.2020 | 12:27
Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak kararlarına odaklandı. ABD ile Çin arasındaki gerilimin artarak devam edebileceğine yönelik endişeler yatırımcıları tedirgin etse de açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımlar, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağlıyor.