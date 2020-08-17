Piyasalar Merkez Bankası'na kilitlendi! Merkez Bankası ne karar alacak?

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirdi. Erbaş, faizlerin geçen aya göre daha yüksek seyredeceğini ifade ederek, “Merkez Bankası’nın herhangi bir politika değişikliği yapmayacak gibi görünüyor” dedi.