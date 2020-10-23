Piyasalara yön veren gelişmeler neler?

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna A Para’da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Tuna, ABD seçimlerinde anketlere şüpheyle yaklaşıldığını ifade ederek, “Dünyada salgının seyri ve biteceğine dair henüz tablo netleşmedi” dedi.