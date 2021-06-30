Piyasalarda beklentiler neler?

Tacirler Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Pandemi döneminde kar eden firmaların pandemi sonrasında karlarını artırabileceğini ifade eden Aşçıoğlu, “Piyasalardaki şu anki satmak için değil almak için kullanmak lazım” dedi.