Video Ekonomide Bugün Piyasalarda beklentiler neler?

Piyasalarda beklentiler neler?

Piyasalarda beklentiler neler?
30.06.2021 | 15:25

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OTOMATİK OYNAT

Piyasalarda beklentiler neler? 08:09
Piyasalarda beklentiler neler? 30.06.2021 | 15:25
Petrol stratejik önemini yitiriyor mu? 01:42
Petrol stratejik önemini yitiriyor mu? 30.06.2021 | 15:19
Borsa İstanbul yön arıyor! Fiyatlamalarda hangi gelişmeler öne çıkıyor? 02:30
Borsa İstanbul yön arıyor! Fiyatlamalarda hangi gelişmeler öne çıkıyor? 30.06.2021 | 15:15
Ekonomist Belgin Maviş: Fed’in rotasını piyasa çözemedi 01:56
Ekonomist Belgin Maviş: Fed’in rotasını piyasa çözemedi 30.06.2021 | 15:11
Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi 02:31
Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi 30.06.2021 | 15:08
Barış Ürkün: Delta varyantı güvenli liman talebini artırdı 04:46
Barış Ürkün: Delta varyantı güvenli liman talebini artırdı 30.06.2021 | 15:05
Seltem İyigün: Emtia fiyatlarında yukarı gidişat görülebilir 04:01
Seltem İyigün: Emtia fiyatlarında yukarı gidişat görülebilir 30.06.2021 | 14:57
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir 03:33
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir 28.06.2021 | 16:22
Altın fiyatları için hangi veriler öne çıkıyor? 02:09
Altın fiyatları için hangi veriler öne çıkıyor? 28.06.2021 | 16:14
Ekonomist Belgin Maviş: Gözümüz NASDAQ tarafında olacak 04:41
Ekonomist Belgin Maviş: Gözümüz NASDAQ tarafında olacak 28.06.2021 | 16:07
Altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler neler? 02:11
Altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler neler? 27.06.2021 | 10:27
Stratejist Selçuk Gönençler: Ons için 1700 dolarlara kadar düşüş alım fırsatı yaratır 03:22
Stratejist Selçuk Gönençler: Ons için 1700 dolarlara kadar düşüş alım fırsatı yaratır 25.06.2021 | 14:14
Altın fiyatları için önemli teknik seviyeler neler? 03:59
Altın fiyatları için önemli teknik seviyeler neler? 25.06.2021 | 14:06
Bakan Elvan: Yüzde 20 düzeyinde büyüme bekliyoruz 23:02
Bakan Elvan: Yüzde 20 düzeyinde büyüme bekliyoruz 25.06.2021 | 10:55
Enver Erkan: Sanayinin hikayesi ekonomik açılmayla ilgili olacak 04:05
Enver Erkan: Sanayinin hikayesi ekonomik açılmayla ilgili olacak 23.06.2021 | 12:48
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? Kritik teknik seviyeler neler? 02:52
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? Kritik teknik seviyeler neler? 23.06.2021 | 12:45
Özlem Bayraktar Gökçen: Daha şahin bir süreçteyiz 06:50
Özlem Bayraktar Gökçen: Daha şahin bir süreçteyiz 21.06.2021 | 16:51
Ekonomist Belgin Maviş: VIX endeksi yol haritasını belirleyecek 03:03
Ekonomist Belgin Maviş: VIX endeksi yol haritasını belirleyecek 21.06.2021 | 16:47
Stratejist Yeliz Karabulut: Faiz artırımı 2022’de olabilir 02:32
Stratejist Yeliz Karabulut: Faiz artırımı 2022’de olabilir 21.06.2021 | 16:14
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 02:10
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 20.06.2021 | 08:51

Tacirler Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Pandemi döneminde kar eden firmaların pandemi sonrasında karlarını artırabileceğini ifade eden Aşçıoğlu, “Piyasalardaki şu anki satmak için değil almak için kullanmak lazım” dedi.

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