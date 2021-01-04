Piyasalarda beklentiler neler? 2021 yılında borsa, döviz altında yön ne olacak?

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para’da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Atılal, döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeyle beraber paranın gideceği noktanın tahvil ve borsa tarafı olduğunu belirterek, “Altın tarafına bir yönelim olacağını zannetmiyorum” dedi.