Piyasalarda beklentiler neler? Aşı gelişmeleri nasıl yansıyacak?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Bal, aşının bulunması gibi durumlarda piyasalarda riskli varlıklara yönelimin olabileceğini ifade ederek, “Uzun vadede hisse senedi piyasaları öne çıkabilir” açıklaması yaptı.