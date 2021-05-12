Piyasalarda beklentiler neler? Barış Ürkün: BIST 100’de 1422 önemli destek

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’da 1422 destek seviyesinin önemine dikkat çeken uzman isim, “17 Mayıs sonrası açılmanın ne derece, ne kadar olacağı sektörel bazlı etkiler gösterebilir” dedi.