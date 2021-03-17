Piyasalarda beklentiler neler? Fed'in mesajları nasıl yansır?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Bal, piyasaların tahvil faizlerine dair Fed'den rahatlayacak mesajlar beklediğini ifade ederek, "2023'den daha önce faiz artırımına işaret eden bir emare oluşursa tahvil faizlerinde yükseliş hızlanabilir" dedi.