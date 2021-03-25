Piyasalarda beklentiler neler? Hisse senetleri için fiyatlamada hangi gelişmeler öne çıkıyor?
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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Bal, yurt içi piyasalarda bir denge arayışı olduğunu ifade ederek, "Borsa İstanbul'da Ocak ve Şubat aylarında dip olarak çalışan 1430 seviyesinin üzerine çıkılması endekste 1500'lere doğru hareketin yaşanması için ilk kritik nokta" dedi.