Piyasalarda beklentiler neler? Hüseyin Akseki: Varlık fiyatlarını domine eden Fed

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para’da piyasalar için beklentilerini açıkladı. Piyasaların aşılama ile Covid-19 salgının son bulacağı zaman hızının kesilebileceğini ifade eden Akseki, “Varlık fiyatlarını domine eden Fed. Buradan net bir sinyal gelmediği sürece bunun böyle devam etmesi olası” dedi.