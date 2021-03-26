Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?

Oyak Yatırım Araştırma Bölüm Müdürü Övünç Gürsoy A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürsoy, piyasalarda Fed'in aksiyonlarının sorgulandığını ifade ederek, "Reel faizler ABD'de yükseliyor. Bu durum gelişen ülkeler için risk oluşturuyor. Hızlı toparlanma dolar endeksini de güçlü tutuyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi ise hisse senetlerini baskılıyor. " dedi.