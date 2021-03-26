Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?
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OTOMATİK OYNAT
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Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 26.03.2021 | 16:23
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Altın fiyatları dibi gördü mü? 26.03.2021 | 13:31
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Betül Asilkan: Petrol fiyatları için 60 dolar kritik 26.03.2021 | 13:16
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Altın dar bantta sıkıştı! Fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 25.03.2021 | 15:58
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Dr. Berra Doğaner: Kredili işlemleri azaltmakta fayda var 25.03.2021 | 15:53
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Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da düzeltme alım fırsatı yarattı 25.03.2021 | 12:08
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Başkan Erdoğan'dan döviz ve altın çağrısı | Video 24.03.2021 | 14:41
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Yusuf Kavak: Hikayesi olan hisselere yönelmeli 24.03.2021 | 14:27
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Dolar endeksinde seyir ne olacak? 24.03.2021 | 12:19
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Ekin Çınar: Fed'in ECB gibi net bir tavır koyması önemli 23.03.2021 | 16:28
Oyak Yatırım Araştırma Bölüm Müdürü Övünç Gürsoy A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürsoy, piyasalarda Fed'in aksiyonlarının sorgulandığını ifade ederek, "Reel faizler ABD'de yükseliyor. Bu durum gelişen ülkeler için risk oluşturuyor. Hızlı toparlanma dolar endeksini de güçlü tutuyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi ise hisse senetlerini baskılıyor. " dedi.