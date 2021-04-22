Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Kesktintürk A Para'da piyasaların seyrini değerlendirdi. Keskintürk, son 1-2 yıldır piyasalarda yaşananların herkes için büyük tecrübe olduğunu ifade ederek, "Sosyolojik anlamda endekslerde hikaye değişti. İnsanlar nerede para varsa oraya akın ediyor" dedi.