Video Ekonomide Bugün Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor?

Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor?

Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor?
11.06.2021 | 16:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 03:27
Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 11.06.2021 | 16:40
Barış Ürkün: ABD'de enflasyonun kalıcı olacağı beklentisi altın fiyatları için yükselişi engelliyor 03:02
Barış Ürkün: ABD'de enflasyonun kalıcı olacağı beklentisi altın fiyatları için yükselişi engelliyor 11.06.2021 | 16:29
Bakan Elvan: Ekonominin temel rotasını belirledik 30:42
Bakan Elvan: Ekonominin temel rotasını belirledik 11.06.2021 | 10:43
İsmail Güner: Piyasalar NATO zirvesine odaklandı 03:50
İsmail Güner: Piyasalar NATO zirvesine odaklandı 10.06.2021 | 16:46
Prof. Dr. Niyazi Berk: Fed varlık alımlarını kademeli olarak azaltır 02:55
Prof. Dr. Niyazi Berk: Fed varlık alımlarını kademeli olarak azaltır 10.06.2021 | 16:41
Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir 02:09
Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir 09.06.2021 | 16:28
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisine odaklandı 04:03
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisine odaklandı 09.06.2021 | 16:22
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da havacılık hisselerinde hareket görebiliriz 01:45
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da havacılık hisselerinde hareket görebiliriz 09.06.2021 | 16:21
Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı 04:43
Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı 09.06.2021 | 10:51
Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir 03:34
Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir 09.06.2021 | 10:46
Fed faiz konusunda ne karar verecek? 04:35
Fed faiz konusunda ne karar verecek? 08.06.2021 | 15:48
İslam Memiş: Gram altın alım fırsatı verebilir 03:45
İslam Memiş: Gram altın alım fırsatı verebilir 08.06.2021 | 15:41
Cem Tözge: ABD enflasyon verisi piyasalara yön verecek 02:01
Cem Tözge: ABD enflasyon verisi piyasalara yön verecek 08.06.2021 | 15:27
Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor 01:45
Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor 08.06.2021 | 15:23
Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek 02:07
Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek 08.06.2021 | 15:20
Prof. Dr. Şenay Yalçın: Karadeniz’de kazanılan tecrübe Doğu Akdeniz’e aktarılacak 06:01
Prof. Dr. Şenay Yalçın: Karadeniz’de kazanılan tecrübe Doğu Akdeniz’e aktarılacak 07.06.2021 | 15:45
Fed varlık alımlarını ne zaman azaltacak? 02:56
Fed varlık alımlarını ne zaman azaltacak? 07.06.2021 | 15:41
Arda Coşar: ECB’den bir aksiyon beklemiyorum 04:19
Arda Coşar: ECB’den bir aksiyon beklemiyorum 07.06.2021 | 15:34
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkabilir? 03:46
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkabilir? 07.06.2021 | 15:27
Mustafa Keskintürk: ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu 03:55
Mustafa Keskintürk: ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu 07.06.2021 | 15:26

A1 Capital Araştırma Müdürü Eren Can Umut, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Umut, ECB Başkanı Christine Lagarde’nin açıklamalarında bir sürpriz olmadığını ifade ederek, “Enflasyon geçici olacak açıklamaları piyasaları rahatlatıyor” dedi.

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