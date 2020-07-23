Piyasalarda öne çıkan gelişmeler neler?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan piyasaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Erkan, ABD-Çin gerginliğinin piyasalar için önemli olduğunu belirterek, “Haftaya hızlı girmiş olan risk iştahı tarafında bazı dengelenme durumları söz konusu” dedi.