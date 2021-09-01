Prof. Dr. Abuzer Pınar: Türkiye'de sanayi büyümesi hız kesmedi
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Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Pınar ikinci çeyrek büyüme rakamlarını A Para'da değerlendirdi. Pandemiye rağmen Türkiye'de sanayi büyümesi hız kesmediğini ve beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştiğini belirten Pınar, "Önümüzdeki dönemde istihdam artışı ve faiz düşüşü ile beraber inşaat ve konut sektörünün harekete geçmesiyle beraber daha iyi bir performans yakalanabilir. Türkiye ekonomisi ihracat açısından ciddi bir dinamizim içerisinde" dedi.