Prof. Dr. Şenay Yalçın: Karadeniz’de kazanılan tecrübe Doğu Akdeniz’e aktarılacak

Prof. Dr. Şenay Yalçın A Para’da Türkiye’nin enerji alanında attığı adımları ve keşifleri değerlendirdi. Yalçın, Karadeniz’de keşif alanında bölgenin çok büyük olduğunu ifade ederek, “Karadeniz’de kazanılan tecrübe Doğu Akdeniz’e aktarılacak” dedi.