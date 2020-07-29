Rekorlarının ardından altına satış gelir mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Stratejist Yeliz Karabulut, son dönemde yükseliş eğilimini güçlendirerek tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatlarını A Para’da değerlendirdi. Karabulut, altın fiyatlarında bir çanak hareketi olduğunu ve bunun tamamlandığını ifade ederek, “İkinci olasılık artık bu seviyelerden bir kar realizasyonu gelmesi. İlerleyen zamanlarda bir aşı haberiyle beraber altın fiyatlarında bir aşağı yönlü hareket olma olasılığı var” dedi.