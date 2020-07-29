Rekorlarının ardından altına satış gelir mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
02:39
Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir 29.07.2020 | 12:34
20:07
Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek 29.07.2020 | 12:18
04:17
Gerz: Borsa İstanbul hala ucuz 29.07.2020 | 12:05
02:56
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Dağlaroğlu: FED büyümenin kırılgan olduğunu biliyor 29.07.2020 | 11:46
01:19
Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz 28.07.2020 | 17:35
01:29
Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir 28.07.2020 | 17:31
02:07
Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 28.07.2020 | 17:17
02:33
Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne? 28.07.2020 | 17:00
01:23
Gürsoy: Borsa İstanbul'da kritik seviye 1176 puan 28.07.2020 | 14:39
02:49
Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak 28.07.2020 | 13:48
03:44
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Kuru: Hisse senedi piyasalarında bir patinaj var 28.07.2020 | 12:13
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Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer 27.07.2020 | 17:16
04:53
Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi? 27.07.2020 | 17:09
03:00
Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir 27.07.2020 | 16:22
02:14
Erkan: Borsa İstanbul'da ucuzluk hissi uyanacak 27.07.2020 | 15:37
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A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor 27.07.2020 | 14:46
Stratejist Yeliz Karabulut, son dönemde yükseliş eğilimini güçlendirerek tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatlarını A Para’da değerlendirdi. Karabulut, altın fiyatlarında bir çanak hareketi olduğunu ve bunun tamamlandığını ifade ederek, “İkinci olasılık artık bu seviyelerden bir kar realizasyonu gelmesi. İlerleyen zamanlarda bir aşı haberiyle beraber altın fiyatlarında bir aşağı yönlü hareket olma olasılığı var” dedi.