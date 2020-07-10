Salman: Borsada banka hisseleri çok ucuz

Borsada yükseliş rallisi görülürken yükselişe eşlik etmeyen banka hisseleri, borsada görülen düzeltme hareketlerinde ise düşüş kaydetti. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirirken bankacılık hisseleri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Salman, banka hisselerinin çok ucuz olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki dönemde endeksin daha yukarı taşınması aşamasında bankalar devreye girecek" dedi.