Sanayi üretim verisi Haziran'da beklentiyi aştı! | Video

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik büyümenin öncüsü sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 23,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.