Video Ekonomide Bugün Sanayi üretim verisi Haziran'da beklentiyi aştı! | Video

Sanayi üretim verisi Haziran'da beklentiyi aştı! | Video

Sanayi üretim verisi Haziran'da beklentiyi aştı! | Video
12.08.2021 | 10:13

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Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik büyümenin öncüsü sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 23,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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