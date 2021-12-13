Sanayi üretimi 17 aydır artıyor!

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıklarken, Merkez Bankası da Ekim ayı cari işlemler hesabını yayımladı. Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi 17 aydır yükselişini sürdürerek yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Cari işlemler hesabı ise Ekim'de 3,16 milyar dolar fazla verdi.