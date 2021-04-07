Selçuk Gönençler: Belli bir noktadan sonra realize olmalı
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Işık Yatırım Akademisi Koordinatörü Selçuk Gönençler A Para'da yayına katılarak, Borsa İstanbul'daki halka arzları değerlendirdi. Gönençler, yatırımcıların hisse senedi almadan önce temel analizi dikkatli şekilde okuması gerektiğini ifade ederek, "Yatırımcılar belli bir noktadan sonra realize olmayı unutmamalı. Hiçbir fiyat devamlı yukarı çıkamayacağı gibi hiçbir fiyat da devamlı düşmez" dedi.