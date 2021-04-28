Şelçuk Gönençler: Turizm tarafındaki hareket güçlenebilir

Işık Yatırım Akademisi Koordinatörü Şelçuk Gönençler A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Kapanma sürecinin borsa tarafında olumlı karşılandığını ifade ederek, "Maskesiz günlerin yaklaşması sinyali ile turizm tarafında bir hareketlilik oldu. 17 günlük kapanmanı ardından vaka sayılarındaki düşüşle beraber turizm tarafındaki hareket güçlenebilir" dedi.