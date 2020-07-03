Şener: Büyümede hızlı bir ivmelenme bekliyoruz
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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener A Para’da yayına katılarak Haziran ayı enflasyon verisini değerlendirerek ekonomik büyüme üzerine önemli açıklamalar yaptı. Şener, enflasyon rakamlarının talep yönlü gelişmesini normal olarak ifade ederken “Son iki çeyrekte büyümede hızlı bir ivmelenme bekliyoruz. Türkiye bu yılı pozitif kapatacak” dedi.