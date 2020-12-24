Video Ekonomide Bugün Serkan Gönençler: Merkez Bankası faiz kararını fiyat istikrarı önceliğine dayanarak aldı

Serkan Gönençler: Merkez Bankası faiz kararını fiyat istikrarı önceliğine dayanarak aldı

Serkan Gönençler: Merkez Bankası faiz kararını fiyat istikrarı önceliğine dayanarak aldı
24.12.2020 | 16:03

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Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler A Para’da Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Dağlaroğlu, Merkez Bankası’nın piyasa beklentisinin üst sınırından karar aldığını ifade ederek, “Merkez Bankası faiz kararını fiyat istikrarı önceliğine dayanarak aldı” dedi.

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