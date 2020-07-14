Sevüktekin: Borsa İstanbul yeni tarihi rekorlar test edebilir

NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Sevüktekin, Ekim sonuna doğru aşı çalışmaların netleşmiş olabileceği beklentilerinin piyasalar için umut olmaya devam ettiğini ifade ederek “Borsa İstanbul’da ilk hedef 120 bin seviyeleri. Borsada yeni tarihi rekorlar test edilebilir” dedi.