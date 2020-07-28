Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz
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Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek? 27.07.2020 | 12:27
Piyasalar FED'e odaklandı. NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Sevüktekin, FED'den herhangi bir faiz indirimi beklemediğini ifade ederek, "FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz" dedi.