Sezgin: Türkiye üçüncü çeyreğe güçlü başladı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:41
Sezgin: Türkiye üçüncü çeyreğe güçlü başladı 13.08.2020 | 12:12
01:35
03:40
03:03
Altın fiyatları neden düştü? Altında düşüş sürecek mi? 13.08.2020 | 10:39
02:03
Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor! 12.08.2020 | 18:07
03:14
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 12.08.2020 | 15:40
02:12
Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? 12.08.2020 | 15:11
01:39
Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi? 12.08.2020 | 14:40
04:25
Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir 12.08.2020 | 14:24
03:56
Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek 12.08.2020 | 12:18
02:59
Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 12.08.2020 | 11:48
03:01
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 12.08.2020 | 11:40
03:52
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 12.08.2020 | 11:24
03:24
04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25
03:11
02:16
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 11.08.2020 | 10:38
01:29
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 11.08.2020 | 10:28
İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin A Para’da ekonominin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sezgin, PMI endeksinin 50’in üzerine çıkmasının genişlemeye işaret ettiğini ve Türkiye’de PMI’ın 56 seviyesine ulaşmasına dikkat çekerek, “Türkiye üçüncü çeyreğe güçlü başladı” dedi.