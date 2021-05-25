Şirin Sarı: Gram altın daha güçlü görünüyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:24
Borsa İstanbul’da yön ne olacak? Baki Atılal: 1500 hamlesi gelebilir 25.05.2021 | 15:41
03:09
Şirin Sarı: Gram altın daha güçlü görünüyor 25.05.2021 | 15:29
04:28
İsmail Güner: Fed üyelerinin açıklamaları piyasaları tatmin etti 25.05.2021 | 15:25
01:32
06:04
Barış Ürkün: Türkiye’nin büyümede güçlü bir ivme yakalayacağı görünüyor 25.05.2021 | 15:11
01:13
03:32
İslam Memiş: Gram altın için 550 lira seviyesi kritik direnç 24.05.2021 | 16:49
02:57
Stratejist Cüneyt Paksoy: Kripto paralar henüz altına alternatif değil 24.05.2021 | 16:45
02:29
02:05
05:48
Baki Atılal: Odaklanmamız gerek taraf tamamen enflasyon 21.05.2021 | 15:39
01:46
Eda Karadağ: Kısa vadede dolar endeksinde zayıf seyir sürebilir 21.05.2021 | 15:31
06:39
02:21
Borsa İstanbul’da ralli yakın mı? 21.05.2021 | 15:21
02:28
Betül Asilkan: Borsa İstanbul’da 1445’in üzerinde yükseliş sürer 21.05.2021 | 15:18
02:32
Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat 20.05.2021 | 15:35
01:34
05:53
Yaz sezonu geliyor! Altın yükselişini sürdürecek mi? 20.05.2021 | 15:17
02:06
03:29
Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde beklentiler neler? 20.05.2021 | 15:08
ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, “Gram altın daha güçlü görünüyor” dedi.