Şirin Sarı: Gram altın daha güçlü görünüyor

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, “Gram altın daha güçlü görünüyor” dedi.