Video Ekonomide Bugün Şirin Sarı: Gram altın daha güçlü görünüyor

Şirin Sarı: Gram altın daha güçlü görünüyor

Şirin Sarı: Gram altın daha güçlü görünüyor
25.05.2021 | 15:29

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ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, “Gram altın daha güçlü görünüyor” dedi.

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