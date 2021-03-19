Şirin Sarı: Gram altın fiyatları için 385-400 seviyesi önemli destek

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para emtia piyasalarını değerlendirdi. Sarı, dolar endeksinin 92 seviyesinin altında olması altın fiyatları için destekleyici olduğunu ifade ederek, "Ons altında 1800 dolar seviyesi üzerinde fiyatlama olmadığı sürece düşüşler baskın olabilir. 385-400 lira bandı ise gram altının güçlenebileceği yerler olabilir" dedi.