Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor

ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Para'da petrol fiyatları üzerinde yorumlarda bulundu. Sarı, 4 Kasım'daki OPEC+ toplantısının ve Aralık ayındaki ABD-İran görüşmelerinin petrol fiyatları için öne çıktığını belirterek "Önümüzdeki süreçte küresel düzeyde enerji problemi görünüyor" dedi.