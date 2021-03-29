SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? | Video

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para’da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Yeni teşvik paketi için ABD Başkanı Joe Biden’ın önünde engeller olduğunu ifade ederek, “Altın şuanda Fed ve ABD ekonomisi yönünden gelecek haberlere kilitlenmiş durumunda” dedi.