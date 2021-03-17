SON DAKİKA: Altın fiyatları için 2021 ve 2022 yılı beklentileri neler?
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SON DAKİKA: Altın fiyatları için 2021 ve 2022 yılı beklentileri neler? 17.03.2021 | 12:30
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Vahap Taştan: Dünyada risk primleri yükseliyor 16.03.2021 | 16:41
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Stratejist Mustafa Aşkın: Tahvil faizleri ivme kazanabilir 16.03.2021 | 12:49
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan reform paketinin detaylarını açıkladı 16.03.2021 | 12:26
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Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Baki Atılal: Hikayede yerli var 15.03.2021 | 16:27
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Stratejist Cüneyt Paksoy: Dolar kuru için 7.50 pivot bölgesi 15.03.2021 | 16:20
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1550 seviyesi kritik 15.03.2021 | 11:26
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Ons altın 1600 dolar psikolojik desteği kırar mı? 15.03.2021 | 11:20
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Yusuf Kavak: Piyasada her şey Fed'e bağlı 15.03.2021 | 11:18
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Merkez Bankası faizleri değiştirecek mi? Kritik gün 18 Mart... 15.03.2021 | 11:10
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Eda Karadağ: Gümüş altının önüne geçebilir 12.03.2021 | 14:28
Financial Orbit Kurucusu Chris Bailey A Para'da emtia piyasaları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Toparlanma oldukça altın fiyatlarında gerileme olmasının normal olduğunu ifade ederek, "Uzun vadede altına yatırım yapmak hala mantıklı. 2021 yılında belki aşağı yönde hareketler olabilir ama 2022 yılı genelinde olumlu seyir izlenmesi muhtemel" dedi.