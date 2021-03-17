SON DAKİKA: Altın fiyatları için 2021 ve 2022 yılı beklentileri neler?

Financial Orbit Kurucusu Chris Bailey A Para'da emtia piyasaları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Toparlanma oldukça altın fiyatlarında gerileme olmasının normal olduğunu ifade ederek, "Uzun vadede altına yatırım yapmak hala mantıklı. 2021 yılında belki aşağı yönde hareketler olabilir ama 2022 yılı genelinde olumlu seyir izlenmesi muhtemel" dedi.