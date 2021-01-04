SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video 04.01.2021 | 10:09
03:15
04:20
02:41
Borsa İstanbul’da 2021’de hangi sektörler öne çıkabilir? 31.12.2020 | 11:51
01:53
2021 yılının ilk günlerinde piyasaların takip edeceği başlıklar neler? 31.12.2020 | 11:37
01:27
03:15
Figen Özavcı Gümülcineli: Ocak ayında bono tarafına giriş devam edebilir 30.12.2020 | 16:18
07:29
02:25
Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri için 2021 yılı beklentileri neler? 30.12.2020 | 12:05
03:17
Borsa İstanbul’da banka hisseleri için fırsat barındırıyor mu? 30.12.2020 | 12:00
02:19
05:08
Borsa İstanbul’da 2021’de hangi hisseler öne çıkabilir? 29.12.2020 | 16:08
02:28
Altın fiyatları yön arıyor! Altında kritik seviyeler neler? 29.12.2020 | 13:02
03:58
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? Piyasa beklentileri neler? 29.12.2020 | 12:30
01:21
Arda Coşar: 2021’de ABD’deki görev değişimi piyasaların gündeminde olacak 29.12.2020 | 12:25
01:30
03:52
Piyasalarda 2021 beklentileri neler? Pandeminin etkileri ne kadar sürecek? 28.12.2020 | 15:43
02:02
Petrol fiyatları yükselecek mi? 2021 beklentileri neler? 28.12.2020 | 15:13
09:58
Son dakika...Asgari ücret 2021 belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? 28.12.2020 | 12:00
03:11
Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum 28.12.2020 | 10:17
Son dakika haberi... Aralık ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti.