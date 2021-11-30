SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Gündemin gereğini yapacağız
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Son dakika haberi…Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den dikkat çeken 3600 ek gösterge açıklaması geldi. Bakan Bilgin, “Emeklilik sistemi ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlemesi gündemimizdedir. Bu gündemin gereğini yapacağız” dedi.