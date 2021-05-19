SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan yerli tren ve 5G müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ve A Para ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu devletin 5-10 yıllık değil 100 yıllık planlar yaptığını belirterek Kanal İstanbul ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Büyük Türkiye doğrultusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var. Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi." Bakan Karaismaloğlu ayrıca, "Yerli milli 5g'ye geçme hedefimiz var. 2022 yılı bunun için önemli bir sene olacak" derken, yerli treninde müjdesini verdi.