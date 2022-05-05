Video Ekonomide Bugün Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı | Video
Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı | Video

Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı | Video

05.05.2022 | 12:16

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Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisan'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" dedi.

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