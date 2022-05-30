Son Dakika: Bakan Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı: "Öncü verilerle yüzde 7 büyüme bekliyoruz" | Video
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Bakan Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli ile Türkiye istikrarlı güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 7 civarında büyüme gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.