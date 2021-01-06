SON DAKİKA! İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Mart sonunda yapılacak Genel Kurul itibarıyla görevimi bırakacağım

Son dakika haberi... 10 yıldır İş Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Adnan Bali, "Genel Müdürlük görevimi Mart Sonunda yapılacak Genel Kurul itibarıyla bırakacağım. 1 Aralık 1986'da bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor, sürpriz bir konu değil. Ancak böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum" dedi.